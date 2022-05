Berlusconi a Napoli: si canta sulle note di "Oi vita mia" e arriva Ridge di "Beautiful"

Prima l'inno italiano, poi 'O surdato nnammurato cantato da Pietra Montecorvino. Comincia così il secondo giorno della kermesse di Forza Italia alla Mostra d'Oltremare che vede la presenza di Silvio Berlusconi a Napoli. Le circa mille persone presenti hanno ballato e cantato sulle note del coro più amato anche dai tifosi del Napoli.

I lavori della convention sono stati aperti dal coordinatore regionale in Campania Mimmo De Siano, con un discorso improntato a chiedere l'unità del partito.

Prima dell'intervento di Berlusconi, atteso verso le 12, è attesa poi la testimonianza di Ronn Moss, l'attore di Beautiful che ha investito al Sud, in Puglia, in una masseria di lusso. "Ridge" racconterà cosa vuol dire per un americano investire al Sud e come migliorare l'attrattività del meridione all'estero.