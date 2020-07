Regionali Campania 2020, Caldoro: «Sui migranti Pd-M5S mettono a rischio la salute dei campani»

«La disastrosa gestione dell'immigrazione da parte del Governo Pd-M5S mette a rischio la salute di tutti i cittadini campani». Lo dichiara il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Campania, Stefano Caldoro. «Gli ultimi positivi a Villa Literno, un territorio già segnato da numerose criticità economiche, ambientali e sociali - aggiunge Caldoro - confermano che i nuovi contagiati sono di 'importazionè. Dopo mesi di sacrifici compiuti dai cittadini campani, il Governo Pd-M5S rischia di vanificare tutto, mentre il presidente pro-tempore della Campania per nascondere i disastri del governo del suo partito, sostenuto anche dal figlio deputato, se la sa prendere solo con bar, ristoratori e negozianti».

LEGGI ANCHE Coronavirus in Campania, 14 contagiati: «In Cilento infetti dai tre romani di Capri»

Secondo Caldoro «abbiamo una bomba sanitaria sotto i nostri occhi, ma preferiamo continuare a fare campagna elettorale con le supermulte ai commercianti, trattati come untori da De Luca. Servono tamponi, soprattutto nelle aree della regione dove ci sono concentramenti di immigrazione, spesso illegale. Non possiamo chiudere di nuovo la Campania solo perché la sinistra non riesce a gestire i flussi migratori e De Luca non vuole fare i tamponi per nascondere i dati», conclude Caldoro.



Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA