Calenda a Napoli: «De Luca? Giuste le sue battaglie per il Sud ma usi equilibrio»

«Con De Luca ho un buon rapporto da molti anni penso abbia fatto uno straordinario lavoro a Salerno, penso che in Campania ci sia ancora molto lavoro da fare ritengo che le battaglie sul Sud vanno giuste ma vanno condotte con una certa dose di equilibrio perché sono istituzioni che si parla e quindi va fatto in questo modo per quanto capisco la sua frustrazione per la mancanza di interesse verso il Sud». Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a Napoli per la presentazione del suo libro, 'Il Patto'.

«Credo che adesso De Luca ha una grande base di approvazione in Campania e deve metterla a frutto per fare accadere ciò che può fare accadere, continuando a fare la battaglia sul Mezzogiorno e su quello ci vedrà insieme purché sia fatta con toni e comportamenti istituzionali perché qui si stanno infiammando di nuovo le piazze ed è pericoloso.

Il terzo mandato per gli amministratori locali «è una scelta che deve fare il Governo nazionale, ma mi pare che si sia ridotto ad una lotta interna tra la Lega e Meloni. Come finirà? Non lo so. Ma credo che alla maggioranza degli italiani non interessi affatto» ha concluso Calenda, secondo cui di questo argomento «non si dovrebbe parlare così tanto».

Sulla Zona economica speciale sono «contenta che De Luca sia d'accordo con me» ha invece detto la deputata di Azione, Mara Carfagna, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del libro di Calenda. «Con Draghi le Zes avevano iniziato a funzionare, come quella della Campania che ha avuto il merito di stipulare oltre cento autorizzazioni alle imprese che hanno investito, ora si è ritenuto di smantellarle e di istituirne una su tutto il territorio meridionale».

«È una notizia che De Luca sia d'accordo con me - ha ripreso scherzando Carfagna - ma di fatto la nuova Zes non decolla e addirittura manca il decreto ministeriale che serve per stabilire i requisiti necessari per accedere al credito di imposta».