Campania, approvate dal Ministero gare per 170 milioni di l'edilizia sanitaria

La Regione Campania ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, per una cifra di oltre 170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati - si legge in una nota - sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare le gare per lavori e per le attrezzature, per riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania.

A questi interventi si aggiungono gli interventi per oltre un miliardo che prevedono tra l'altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera sorrentina.