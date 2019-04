Casoria, accordo nel centrodestra: Russo candidata sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:00

C'è l'accordo nel centrodestra per il candidato a sindaco a Casoria. L'avvocato Angela Russo scenderà in campo per guidare la coalizione che sarà rappresentata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Udc. La professionista, già candidata al Senato alle ultime politiche con Fi nel collegio Chiaia, è attualmente assessore alla prima municipalità del comune di Napoli. Ricopre anche il ruolo di vicepresidente del gruppo Piccola industria e di componente del consiglio direttivo dell'Unione Industriali di Napoli. La candidatura di Angela Russo è stata ufficialmente presentata ieri dai coordinatori regionali dei partiti del centrodestra Domenico De Siano (Fi), Gianluca Cantalamessa (Lega), Gimmi Cangiano (Fdl) e Carmine Mocerino (Udc).Alla competizione del prossimo 26 maggio appare sicura anche la candidatura di Elena Vignati (M5S), già in campo alle ultime amministrative, e del rappresentante del Movimento per la legalità, Giuseppe Alviti. «Scendo in campo per governare Casoria con chiarezza e credibilità nel segno di una totale discontinuità con gli ultimi anni di malgoverno», dice Alviti. Della partita, ormai è certo da tempo, sarà anche l'ex sindaco Pasquale Fuccio per il Pd. Sfiduciato poco prima di Natale da una cordata di tredici dei ventiquattro consiglieri comunali che si dimisero firmando un documento davanti ad un notaio, l'ex primo cittadino è deciso, determinato e animato da sete di rivincita. Appoggiato dalla consigliera regionale Antonella Ciaramella, Fuccio può contare su una coalizione molto ampia che vede schierato con il Pd un cartello formato da tre o quattro liste civiche.