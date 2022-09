Castiello: «Speranza contestato perfino da De Luca, stia tranquillo sulla Lega»

"Nel volo dal paracadute dalla Lucania alla Campania il ministro Speranza avrà battuto da qualche parte, atteso che in una intervista rilasciata al Mattino se l'è cantata e suonata da solo vantandosi di risultati che vede solo lui e confondendo evidentemente i desideri con la realtà»: è l'attacco di Pina Castiello, deputata della Lega al ministro della Salute.



«Anche sulle previsionisull'esito del voto direi: "chi di Speranza vive di Speranza muore" - continua ironica Castiello - Il ministro dovrebbe spiegare tre cose semplicissime, invece di fare il mestatore su Pnrr e autonomia differenziata:



se si è accorto che tutto il suo operato prima ancora che da quelle che lui chiama "destre" è stato, leader del PD campano. Poi: come mai avendo fatto così bene non è stato candidato in Lucania, sua terra d'origine. Infine: se ha avuto notizia della circostanza per cui anche i più apprezzati governatori dell'area politica che lui ha la pretesa di rappresentare sono favorevoli all'autonomia differenziata, che non è un danno per il Mezzogiorno ma una occasione importante».

Secondo la deputata della Lega, Speranza può stare tranquillo per quanto riguarda il rapporto tra la Lega e la Campania «basta pensare - conclude Castiello - al lavoro epocale svolto da Matteo Salvini da ministro dell'interno per Napoli, il suo hinterland e la Campania con il rafforzamento degli organici ai commissariati, i fondi per la video sorveglianza, i finanziamenti per le politiche di sicurezza e per il contrasto alla dispersione scolastica».