Napoli: dibattiti e nuove prospettive per il servizio sociale in Campania

Lunedì 18 dicembre, dalle 9:00 alle 14:00, presso l'Auditorium C3 Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli, si terrà un incontro promosso dall'Ordine degli Assistenti sociali della Campania. Il tema centrale sarà il «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e Supervisione Professionale».



I lavori saranno aperti dalla presidente regionale CROAS, Gilda Panico, seguita dai saluti istituzionali di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e Domenico De Crescenzo, presidente CUP di Napoli e Campania.

Il giornalista Franco Buononato modererà l'evento che approfondirà il «Quadro Nazionale» con relazioni di Barbara Rosina, presidente CNOAS, Silvana Mordeglia (contributo video), presidente FNAS, e Renato Sampogna, referente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Successivamente, Anna Ansalone, consigliere CROAS Campania, illustrerà la situazione locale riguardo a «LEPS e Potenziamento dei Servizi Sociali in Campania».



Dalle 11:00 alle 12:30, l'attenzione si sposterà sul «Quadro Regionale» con relazioni di Lucia Fortini, assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, e Carlo Marino, presidente ANCI Campania. Seguiranno interventi su azioni tecniche con Gaetano Malerba, vicepresidente regionale CROAS, Maria Somma, direttore generale dell'Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Campania, e Maddalena Floriana Grassi, della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali. Il tema di chiusura sarà «Quale supervisione per gli Assistenti Sociali», con la relazione di Massimo Corrado, tesoriere CROAS Campania e Referente Corsi di Laurea Università Campane.



Il meeting si concluderà con gli interventi preordinati di consiglieri regionali e assessori territoriali, seguito dall'intervento conclusivo della presidente regionale Gilda Panico. Ai partecipanti saranno attribuiti 5 crediti formativi, di cui 1 deontologico.