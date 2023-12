«L'anno prossimo dedicherò una grande mostra ad Antonio Gramsci, che ritengo un pensatore centrale del Novecento». L'annuncio del ministro Gennaro Sangiuliano arriva nel corso dell'intervento al premio Carlo Poerio che l'ex direttore del Tg2 ha ricevuto ieri. È stato il culmine di una lunga giornata napoletana, iniziata a Soccavo e terminata a San Sebastiano a Vesuvio.

La mattinata è stata contrassegnata da un ritorno al passato per il ministro: una lunga passeggiata in via Epomeo. A Soccavo, negli anni Ottanta, l'ex direttore del Roma fu consigliere circoscrizionale con il Movimento sociale. La visita nel quartiere flegreo è stata l'occasione per ritrovare un po' di amici del passato ma anche per omaggiare la targa di Gennaro Pinelli, storico esponente della destra del quartiere. Ma il cuore della giornata è stato l'incontro con i giovani del quartiere nella chiesa San Pietro e Paolo, accolto dal parroco Enzo Cimarelli. «Abbiamo il dovere di diffondere la cultura e portarla anche nelle periferie», ha detto il ministro ai ragazzi della scuola media Pirandello-Svevo che hanno partecipato all'iniziativa. «Io - ha aggiunto ancora il ministro - immagino una nazione, dove in ogni quartiere ci sia un cinema, un teatro, una ludoteca, uno spazio multimediale per i giovani per poter scambiare idee e studiare». Poi, dopo la visita alla parrocchia e all'oratorio, il ministro si è trattenuto a pranzo con i ragazzi e si è lasciato andare con i racconti della sua infanzia a Soccavo. «Il ministro si è detto veramente entusiasta del nostro oratorio, una comunità educante che fa da ponte tra la strada e la chiesa», dice felice don Enzo.

Nel pomeriggio c'è stata la parte più istituzionale della giornata. Nel Salone degli specchi dell'Istituto per gli studi filosofici di Napoli, Sangiuliano ha ricevuto il premio Carlo Poerio 2023 in occasione del 220esimo anniversario della nascita del patriota napoletano. Insieme al ministro premiati anche lo storicoe il giornalista. Una menzione speciale è stata conferita anche al sindaco di Palma Campania, promotore di un Premio dedicato a Vincenzo Russo, martire della Repubblica Napoletana del 1799. In questa occasione, Sangiuliano ha annunciato la preparazione di una mostra per Antonio Gramsci. «Grazie a chi con fatica individuale porta avanti queste iniziative e scegliamo non campi divisivi, ma quelli che ci possono unire, questo è il punto più avanzato della democrazia, avere una visione unitaria all'interno della quale ci possono essere idee diverse», ha aggiunto a questo proposito l'ex direttore del Tg2. «Carlo e Alessandro Poerio - ha detto ancora Sangiuliano - sono state due figure fondamentali del Risorgimento italiano. Credo che noi dobbiamo anche puntare a una riscoperta del Risorgimento ed è cosa che stiamo facendo. Riscoprire il Risorgimento significa creare una connessione diretta con la nostra identità nazionale, quindi noi abbiamo bisogno sempre di coltivare la nostra identità». E ancora, il ministro rivendica: «Al Ministero abbiamo avuto un convegno sulla figura di Giuseppe Mazzini, abbiamo presentato il libro su Camillo Benso Conte di Cavour, scritto da Giuliano Amato che ci ha onorato della sua presenza, perché è importante. Tra poco uscirà un film su Goffredo Mameli. Riscoprire il Risorgimento - la chiosa finale del lungo intervento - significa creare una connessione diretta con la nostra identità nazionale, quindi noi abbiamo bisogno sempre di coltivare la nostra identità». L'intensa giornata napoletana è proseguita con un saluto al premio Oro Italy al Maschio Angioino. Chiusura della giornata, in serata, con una visita a San Sebastiano a Vesuvio dove ha incontrato il sindaco