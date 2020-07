Città Metropolitana di Napoli, via alla ripavimentazione di quattro strade a scorrimento veloce per 1,25 milioni di euro

È stato sottoscritto questa mattina, nella sede della Città Metropolitana di Napoli in piazza Matteotti, l’accordo quadro per i lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza della rete viaria relativa al gruppo Assi a scorrimento veloce per un valore di un milione e 250mila euro.

La Strada Provinciale 1, meglio nota come Circumvallazione Esterna di Napoli, è un’infrastruttura di grande estensione, che attraversa il territorio metropolitano da ovest a est, costituita da due carreggiate indipendenti, separate da spartitraffico, con due corsie per senso di marcia. L’offerta della strada risulta di importanza vitale per la mobilità dell'intera area metropolitana, collegando i centri più popolosi del territori: in particolare, su di essa sono concentrate innumerevoli attività imprenditoriali, anche a rilevanza internazionale, tra cui la zona ASI e PIP di Arzano-Casoria, Casavatore e Giugliano, il Centro agroalimentare di Napoli, grandi centri commerciali nonché la nuova base Nato di Napoli. Si sviluppa dalle rampe di svincolo Lago Patria, nel territorio di Giugliano, intersecando la Strada Statale 7 IV Domitiana fino all'incrocio con la ex strada statale 162 dir del Centro Direzionale, nel territorio di Cercola, attraversando i territori di ben 12 comuni e precisamente, oltre ai citati Giugliano e Cercola, quelli di Qualiano, Villaricca, Mugnano, Melito, Casandrino, Arzano, Casavatore, Napoli Casoria e Volla.

La strada provinciale 500, più comunemente Asse Perimetrale di Melito-Scampia, è una strada extraurbana principale della Città Metropolitana di Napoli. Essa collega l'Asse Mediano con i quartieri settentrionali del capoluogo e con l'aeroporto di Capodichino.

La ex Strada statale 87 Sannitica N.C. attraversa i comuni dell'hinterland a nord di Napoli, mentre la ex Strada statale 162 Racc. è un breve ma strategico raccordo che si incontra allo svincolo di Cercola lungo la statale 162 dir. del Centro Direzionale e che la collega alla SS 268 del Vesuvio.

Queste arterie necessitano di interventi manutentivi finalizzati a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Pertanto, con l’accordo quadro sottoscritto oggi, si procederà al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale e orizzontale; in corrispondenza dei tratti stradali oggetto di ripavimentazione saranno effettuati propedeuticamente interventi di taglio d’erba e pulizia dei margini, oltre a opere di allontanamento delle acque meteoriche (cunette, pozzetti, ecc.).

Inoltre, trattandosi di manutenzione straordinaria, saranno effettuati, lungo tutti i tratti stradali oggetto dell’appalto, interventi di spicconatura e ripristino delle opere d’arte (intradosso viadotti stradali), di fornitura e posa in opera straordinaria di barriere di sicurezza danneggiate da incidenti e di rifacimento di giunti stradali ammalorati. Sarà prevista anche la possibilità di affidare interventi di servizio di emergenza H24 per determinati periodi di tempo per situazioni emergenziali che dovessero verificarsi.

«Si tratta – ha affermato il sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris – di quattro assi viari di estrema importanza per la viabilità in particolare dell’area a nord di Napoli, utilizzati ogni giorno da centinaia di migliaia di automobilisti. In questi anni abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire finanziamenti e procedure operative snelle, come gli accordi quadro, perché riteniamo che i cittadini dell’area metropolitana debbano viaggiare in condizioni di massima sicurezza e comfort. Stiamo mettendo in campo un vasto programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, di realizzazione di nuove infrastrutture viarie, di aperture di nuovi svincoli in punti strategici che sta già garantendo, e lo farà ancora di più in futuro, i migliori standard per la mobilità nella rete stradale di nostra competenza».

«La Città Metropolitana ha stanziato risorse per la manutenzione e la sicurezza delle strade per centinaia di milioni di euro – ha aggiunto il consigliere metropolitano delegato alle Strade, Raffaele Cacciapuoti - e altre ancora ne abbiamo programmati, nel Piano strategico e nel Piano triennale delle opere pubbliche e degli Investimenti 2020-2022. Stiamo compiendo ogni sforzo per far sì che chi attraversa le nostre strade lo possa fare nel migliori dei modi. I risultati raggiunti finora ci stanno ripagando del duro lavoro messo in campo. E per questo voglio ringraziare tutta la struttura tecnica e amministrativa della Città Metropolitana».

