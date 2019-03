Venerdì 29 Marzo 2019, 15:45

«Si è giunti finalmente alla conclusione dell’odissea che ha visto protagonisti i lavoratori di Comdata Pozzuoli, insieme a quelli di Padova, iniziata il 4 maggio scorso, quando l’azienda comunicò la chiusura dei siti, con il conseguente licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori, 59 nella sola Pozzuoli». A dichiararlo il consigliere regionale Gianluca Daniele: «Da allora si sono susseguiti incontri, interventi, iniziative, tra cui quella con Landini, per scongiurare questi licenziamenti, tanto più che non erano di natura strettamente economica, visto che l’azienda gode, in sostanza, di buona salute. Dopo numerosi incontri inconcludenti presso il ministero, questa mattina - continua Daniele - si è giunti, finalmente, ad un esito positivo che ha sancito l’utilizzo della cassa integrazione speciale fino al 31 dicembre 2019, cosa che garantirà ai lavoratori di potersi sostenere economicamente in attesa dell’arrivo della commessa Inps-Equitalia grazie alla quale l’azienda avrà rinnovata collocazione sul territorio di Napoli. Considero questa - conclude il consigliere - una vittoria di tutti, lavoratori in primis, ma anche di sindacati e istituzioni, a partire dalla Regione Campana, che non hanno lasciato nulla d’intentato per la salvaguardia di questi posti di lavoro».