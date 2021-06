Comunali a Napoli, Alessandra Clemente alla Pignasecca: «Noi tra la gente, non servono volti noti»

Martedì Alessandra Clemente, candidata sindaca di Napoli, terrà una passeggiata al mercatino rionale della Pignasecca per fare il punto sul suo programma per la città, insieme ai napoletani. «La nostra forza sono i cittadini, la gente comune che conosce Napoli, i suoi problemi e le sue innumerevoli bellezze», spiega la Clemente.

«Noi non abbiamo bisogno di sponsor nazionali, i nostri sostenitori sono i napoletani - dice pungendo Manfredi che proprio martedì accoglierà l'ex premier Conte per l'apertura della campagna elettorale del M5S - La città ha voglia di riconoscersi in un'amministrazione competente, che non usi volti noti per fare propaganda, ma parli di fatti concreti. In tal senso, noi siamo tra la gente con l'obiettivo di dare voce alle istanze dei napoletani e questo i cittadini lo sanno», conclude Clemente.