Comunali a Napoli, Dema senza candidati: Sos per le liste della Clemente

A.A.A., candidati cercansi. Avrebbe potuto essere questo l'oggetto della mail che la scorsa settimana hanno ricevuto tutti gli iscritti di Dema. Il capogruppo in consiglio comunale Salvatore Pace ha inviato un accorato appello a tutti i «militanti» del movimento del sindaco a candidarsi per sostenere Alessandra Clemente. Il nodo è riempire le liste. Un problema non da poco. Anche perchè l'assessore rischia di perdere altri pezzi per strada....

