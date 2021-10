Elezioni a Napoli, Bassolino riempie piazza del Gesù: «Al ballottaggio e puntiamo a vincere»

«Non succede non succede, ma se succede ci rivedremo dopo lunedì in questa ed altre piazze. Andiamo al ballottaggio e poi andiamo a vincere. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada, dobbiamo fare l'ultimo tratto». Così Antonio Bassolino chiude il suo comizio in piazza del Gesù. L'ex sindaco e governatore ha rivolto così l'ultimo appello al voto.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Bassolino: «Massimo impegno per garantire... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, De Luca annuncia De Iesu assessore al Comune e... LE ELEZIONI Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Roberto Fico a Napoli con Gaetano...

Tanti gli attacchi a Manfredi, alla sua coalizione extralarge fatta di 13 liste e alla sua scelta di non partecipare ai confronti. Con Bassolino sul palco anche Nino D'Angelo e Nello Daniele che davanti ad una piazza del Gesù piena per tre quarti hanno ricordato come «Bassolino ha già dimostrato di saper fare il sindaco», rivolgendo il loro endorsement pubblico per il candidato sindaco.