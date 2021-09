Comunali a Napoli. Eleonora de Majo: «Candidarmi? No grazie non sono trasformista»

Allora Eleonora De Majo - ex assessore alla Cultura - si candida oppure no?

«No, non mi candido».

E perché non si candida? Il suo consenso elettorale ha scatenato più di un appetito

«Perchè quello che non è avvenuto in questa campagna elettorale è la formazione di un laboratorio politico in grado di tenere assieme culture differenti. Non mi convince il metodo con cui si è costruita la coalizione di centrosinistra ed è una campagna elettorale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati