Concorsone: Caldoro, con De Luca la Campania diventa «Repubblica delle banane»

«Siamo diventati un caso nazionale sul ‘concorsone truffa’ di De Luca». Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, a Tele Club Italia.

«Noi come opposizione- ricorda Caldoro - lo abbiamo detto da sempre. Se si fosse scelta la strada tradizionale, come avviene in tutta Italia, le Amministrazioni avrebbero potuto assumere per rispondere al turn over e tanti giovani già lavorerebbero. La Giunta regionale, invece, si è inventa un finto tirocinio, ha accentrato, ha impegnato risorse europee e perso tempo. Sono passati tre anni e nulla è stato fatto».

«Ora per superare i ritardi - aggiunge - De Luca immagina di fare quello che non è possibile fare in nessuna parte d’Italia. Scelte folli per aggirare la legge e per mortificare la meritocrazia, idee da ‘Repubblica delle banane’, cioè senza regole, senza trasparenza».

«Si lasci lavorare - conclude Caldoro - il Governo con il Ministro Brunetta affinché si individui un percorso a tutela dei partecipanti e delle regole».