Consiglio regionale della Campania, approvato il Documento di economia e finanza

Il Consiglio regionale della Campania, dopo circa due ore di dibattito, ha approvato la risoluzione della maggioranza il Documento di economia e finanza della Regione Campania 21-23.

Tra gli obiettivi strategici della Regione Campania per i prossimi tre anni c'è anche quello di favorire il turnover nel settore pubblico, sia in ambito sanitario che in quello della pubblica amministrazione. È quanto prevede la risoluzione di maggioranza. A giudizio del governo regionale «quota 100 adottata dal precedente governo nazionale ha ulteriormente aggravato una situazione già grave». Comunque viene confermato che il piano per il piano per il lavoro della Regione aprirà, nel corso del 2021, le porte degli uffici pubblici delle 5.000 persone che stanno svolgendo i tirocini.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Consiglio regionale della Campania, l'inciucio tra Pd e Forza... LA POLITICA Terra dei fuochi: scontro sulla commissione al M5S nel Consiglio...

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA