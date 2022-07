Covid in Campania, De Luca: «Controlli in aeroporto per chi rientra dall'estero»

Il presidente della Regione De Luca si è nuovamente esposto sulle condizioni covid e le mancate misure di prevenzione della diffusione del contagio che negli ultimi gioni continua a salire.

«Dobbiamo decidere con il ministero della salute - afferma il presidente - sulla base dall'orientamento che esprimerà. Noi in Campania faremo controlli in aeroporto soprattutto per chi arriva da Grecia, Spagna e Croazia, ma saranno su base volontaria perché se non abbiamo Dpcm approvati a Roma non possiamo fare noi ordinanze impegnative».