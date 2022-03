Covid in Campania, De Luca: «Contagi in salita, usiamo la mascherina»

«C'è qualche problema negli ultimi giorni, c'è un aumento dei contagi Covid». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb. Da qui l'appello: «L'uso della mascherina deve rimanere diffuso, vi prego di essere attenti perché ci possono essere varianti o ripresa di contagiosità anche di varianti vecchie che ci impongono di essere prudenti».

«Stiamo seguendo con attenzione quello che sta succedendo in Gran Bretagna che di solito anticipa di 2-3 settimane quello che succede in Europa - dice - stiamo registrando una ripresa dei contagi in Gran Bretagna e in Israele. I nostri esperti ci dicono che c'è una ripresa della contagiosità della variante Delta e che il contagio arriva anche con tre dosi in media dopo cinque mesi dalla terza dose».