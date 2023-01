Ischia, De Luca contro il governo: «Due milioni di euro non bastano»

«I fondi per Ischia bastano? Assolutamente no. Ad oggi vi sono 2 milioni dello Stato italiano e 4 milioni della Regione Campania, reali. Sulla carta credo che siano stanziati altri 80 milioni che sono del tutto insufficienti per affrontare non solo il problema dell'assetto territoriale di Ischia, ma anche del risarcimento dei danni per i cittadini che hanno subito danni». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato sulla conversione in legge del decreto Ischia.

«Dovremo continuare questa battaglia per sensibilizzare il governo e per spiegare che, se vogliamo affrontare seriamente i problemi dell'isola, c'è bisogno di avere misure adeguate e oggi non le troviamo», ha aggiunto De Luca.