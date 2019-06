De Luca: «Il piano su Bagnoli è ridicolo, la Regione lo boccia»

Venerdì 21 Giugno 2019, 17:10

«A Bagnoli si continuano a perdere anni. La settimana scorsa c'è stata una riunione per esprimere un parere sulla variante al piano urbanistico dell'area e noi abbiamo dato parere negativo, perché il piano è ridicolo». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Lira Tv commentando la conferenza dei servizi sulle modifiche al Praru di Bagnoli passate lo scorso 14 giugno.De Luca definisce il piano «ridicolo» perché «non dice una parola sul destino del Borgo di Coroglio, sul destino del circolo Ilva che è lì da 100 anni, non dice una parola su come e dove fare il Museo della Scienza di Città della Scienza, non una parola sugli espropri e sulle strutture di trasporto che non sono finanziate. È un documento vago e inconcludente, il nostro era un parere, possono andare avanti ma noi approviamo solo cose serie, non chiacchiere e prese in giro».