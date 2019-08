Lunedì 5 Agosto 2019, 14:59

Sull'accumulo di rifiuti in strada in alcune zone di Napoli «bisognerà chiedere al Comune di Napoli di fare uno sforzo particolare per gestire il problema. Ricordo che la gestione dei rifiuti a Napoli la fa il Comune con la società Asia, la Regione non c'entra niente». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.«Voglio infatti ricordare - ha aggiunto - che oggi l'interlocutore istituzionale per il ciclo dei rifiuti non è la Regione Campania ma gli enti d'ambito e le società provinciali, perché da due anni per legge la gestione del ciclo dei rifiuti è stata trasferita a loro. Si continua a tirare in ballo la Regione che non c'entra, noi gestiamo la legislazione, e quindi il piano dei rifiuti, gestiamo il piano per i 15 impianti di compostaggio con i Comuni quando non ce la fanno e gestiamo il rapporto con l'impianto di Acerra, ma la gestione è nella responsabilità piena degli enti d'ambito».«Abbiamo fatto molte riunioni con gli enti d'ambito per evitare di affaticare territori che sono stati francamente martirizzati in questi decenni a cominciare da Giugliano, credo che eviteremo siti lì» continua De Luca.Il territorio del Comune di Giugliano, in provincia di Napoli, era stato individuato per ospitare uno dei siti di stoccaggio per affrontare l'accumulo di rifiuti indifferenziati a settembre, quando chiuderà per manutenzione l'inceneritore di Acerra. «Abbiamo registrato - ha detto De Luca a proposito della preparazione alla chiusura di Acerra - una posizione di grande responsabilità in questi giorni da parte degli enti d'ambito e delle società provinciali per la raccolta, non mi pare sia scattato lo sport della deresponsabilizzazione. Si capisce che bisogna affrontare un'emergenza e i siti si devono trovare sapendo che sono provvisori. Un punto generale sarà fatto giovedì dall'assessore all'ambiente con gli enti d'ambito».