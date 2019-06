Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 15:26

Sulle Universiadi «abbiamo fatto tutto con le nostre forze» mentre «ho visto che per le Olimpiadi invernali c'è un contributo di quasi 1 miliardo di euro del Cio e di altri 400 milioni dello Stato italiano. Ma va bene così, siamo orgogliosi di aver dato una prova di efficienza straordinaria». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando a Radio Crc in vista dell'inizio delle Universiadi di Napoli 2019 che prenderanno il via il 3 luglio.«C'è un pò di strabismo da parte delle autorità sportive nazionali - ha aggiunto De Luca - e ho apprezzato molto la totale assenza del Coni italiano e del dottor Malagò in relazione alle Universiadi, che sono un evento sportivo genuino, non abbiamo grandi interessi economici. Abbiamo fatto tutto da soli e va bene così, possiamo dirci estremamente soddisfatti. Con i fondi della Regione abbiamo fatto un miracolo, in poco più di 10 mesi abbiamo ristrutturato o realizzato impianti sportivi a volte anche di grande rilievo, e chi vedrà lo stadio San Paolo il 3 luglio vedrà che è un altro stadio».