De Luca: «Salvini veniva spesso a Napoli? Non da ministro, ma per mangiare i friarielli»

«Salvini è venuto spesso a Napoli? Sarà venuto per assaggiare i friarielli, non per fare il ministro dell'Interno». Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, risponde così a chi gli fa presente le critiche di Matteo Salvini dopo le aggressioni che si sono verificate a Napoli al personale sanitario.

LEGGI ANCHE Sanità campana, De Luca a Salvini: «Ti sfido a un confronto pubblico»

«Di quel periodo, di quando era ministro, ricordo in particolare un tweet notturno - dice a LiraTv - E cioè questa sera broccoletti e radicchio. Questo era il messaggio che lanciava il ministro dell'Interno, non quanti agenti avrebbe mandato a Napoli o le iniziative di sicurezza come il posto di polizia all'ospedale San Giovanni Bosco, ma tweet gastronomici. È stato allora che ho capito cosa veniva a fare a Napoli».



LEGGI ANCHE

Comunque, aggiunge De Luca, «ho molta simpatia per Salvini». Il suo suggerimento? «Fai un comizio in meno e leggi l'Infinito di Leopardi, ti riconcilierai con la vita. Altro che tutta una vita persa in comizi. «n questo momento fa venti comizi al giorno in Emilia Romagna ma sta perdendo tempo perché perderà. I cittadini guardano i problemi concreti, non il sovranismo e le pippe».



© RIPRODUZIONE RISERVATA