Elezioni 2022, de Magistris parte dalla periferia di Milano: «Unire l'Italia nelle sue diversità»

Parte da Milano la campagna elettorale di Unione Popolare, con il portavoce ed ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris che in mattinata ha partecipato a un comizio a Cassinetta di Lugagnano con il primo cittadino Domenico Finiguerra, capolista per il partito al Senato in Lombardia, per poi recarsi nel pomeriggio a Piazzale Selinunte, nel quartiere di San Siro.

«Io ho scelto Milano come candidatura. Partiamo da qui perché abbiamo voluto dare un segnale: noi ci siamo sempre spesi per quelli che vengono definiti gli ultimi, i fragili, quelli che hanno bisogno di risposte e non con la retorica ma con i fatti», ha sottolineato de Magistris, capolista al proporzionale per la Camera nel collegio del capoluogo lombardo.

De Magistris corre anche in Calabria, Campania e a Roma, «proprio per dare il segnale di un'Italia unita nelle diversità - ha concluso il portavoce di Unione Popolare - in dieci anni e mezzo che sono stato sindaco di Napoli non sono quasi mai stato nei salotti, ma soprattutto nelle periferie».