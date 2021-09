«Ministro, gradite un caffè al volo». È stato il fuori programma della passeggiata in via Toledo del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e del candidato sindaco del centrosinistra e M5S, Gaetano Manfredi. I due esponenti politici sono stati fermati da un uomo con una caffettiera napoletana che «al volo» ha offerto il caffè, così come fa con i turisti stranieri. È toccato al professore Manfredi spiegare come funziona la «napoletana».