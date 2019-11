La nuova sede di Cassa depositi e prestiti a Napoli è «un presidio per il Sud, per le imprese del Mezzogiorno». Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in occasione dell'inaugurazione a Napoli della sede di Cdp. «E' molto importante - ha affermato - che ci sia una grande collaborazione con il Ministero degli Esteri e con l'Agenzia del commercio estero che da pochi mesi è sotto la Farnesina».

«Le imprese del Sud, purtroppo, contribuiscono solo con il 10% di tutto l'export nazionale - ha aggiunto - Eppure hanno da esportare nel mondo un Made in Italy di eccellenza che, sono sicuro, farebbe innamorare tutti i popoli dove andiamo a promuovere le nostre imprese».

«L'inaugurazione di questa sede è una grande occasione per essere vicini alle imprese del Sud - ha concluso - perché vogliamo aiutare le imprese, in particolare quelle del Sud, a portare nel mondo le loro eccellenza, facendo crescere quel 10% a cui contribuire per l'export nazionale».

«Il Governo è compatto e lo è il Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione autostradale a Benetton» ha poi detto Di Maio a margine dell'incontro. «Ricordo tanti episodi in cui la Lega chiese di non togliere le concessioni ai Benetton - ha affermato - In più casi abbiamo avuto o lo stesso Salvini o persone come l'ex viceministro Rizzi che si sono posti contro la revoca delle concessioni».

«Per quanto ci riguarda - ha proseguito Di Maio - le concessioni vanno revocate, c'è una grande compattezza di Governo su questo obiettivo e credo che possa essere la più grande risposta di uno Stato nel farsi rispettare riguardo a delle dinamiche del passato che non devono più ripetersi. Dinamiche in cui si facevano contratti che qualsiasi imprenditore vorrebbe - ha concluso - perché diceva che qualsiasi cosa fai veniva garantito il 7% dei profitti e puoi anche non fare la manutenzione. Questa storia è finita».

Poi una chiosa sulle prossime elezioni regionali in Campania. «C'è un gruppo di lavoro costituito dal parlamentare Salvatore Micillo e dalla consigliera regionale Valeria Ciarambino che hanno avviato tutte le interlocuzioni che servono per presentarci in Campania. Una cosa è certa: con De Luca non è assolutamente ipotizzabile».

All'evento presente anche il sindaco di Napoli. «È un lavoro davvero enorme, che ha richiesto del tempo, fatto tra Comune di Napoli e Cassa depositi e prestiti. Un lavoro di cooperazione istituzionale eccellente per riqualificare un'area di periferia in modo concreto» ha detto de Magistris. «Ci sono risorse per circa 28 milioni di euro per il pubblico - ha affermato - parliamo di parchi, attrezzature, scuole. Credo che sia una grande opera che serve alla città». «Voglio ringraziare Cassa depositi e prestiti per il lavoro ottimo che stiamo facendo insieme già da molto tempo - ha sottolineato -. E' un lavoro davvero enorme che ha richiesto del tempo fatto tra Comune di Napoli e cassa depositi e prestiti, anche con lo sportello nel centro della città, per le imprese e l'economia». «Stiamo facendo un grande lavoro insieme per la rigenerazione urbana, la valorizzazione del patrimonio. - ha aggiunto - Mettiamo risorse centrali, locali e ringrazio anche il Governo per l'attenzione che ha mostrato per dare corso a tutto questo - ha concluso -. E' un lavoro di squadra in cui il Comune di Napoli è stato determinante».

