Di Maio in fabbrica a Pomigliano: «Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti»

Giovedì 7 Giugno 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 09:33

«Oggi la giornata inizia con la visita e l'incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, la mia città». Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito napoletano del gruppo dell'aerospazio e difesa.Accolto dall'amministratore delegato Alessandro Profumo e dal presidente Gianni De Gennaro, Di Maio ha poi affrontato i temi dell'allanza atlantica: «Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così com'è sempre stato. Non mi preoccupa l'altolà per le sanzioni alla Russia - ha spiegato - il nostro è un governo alleato agli Stati Uniti che vuole lasciare l'Italia negli accordi, nelle alleanze, garantendo continuità a quello che è già stato».E ancora: «È bastato dare qualche segnale sull'immigrazione per rallentare sul regolamento di Dublino», ha rivendicato con orgoglio il vicepremier. «Quel regolamento così riformato - ha proseguito - scaricava sull'Italia il problema dell'immigrazione. Ma adesso hanno capito che c'è un governo che non dice sì su tutto, che è pronto a collaborare ma nell'interesse degli italiani. Questo non sarà un governo supino alle volontà degli altri governi. L'Italia storicamente ha avuto una funzione nell'ambito dell'alleanza occidentale, nell'ambito della Nato, di essere un Paese che dialogava con i Paesi dell'est. Abbiamo sempre dialogato con Paesi come la Russia, ma anche con Paesi del mediterraneo, come del Nord Africa, che ci permetteranno anche di risolvere il problema dei flussi migratori».