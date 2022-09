Elezioni 2022, nuove adesioni in Fratelli d'Italia in Campania: Moschetti, Loffredo, Scala e Salomone

«Il mondo civico guarda ormai con grande interesse a destra e si riconosce sempre più nel progetto politico di Fratelli d’Italia. In tutte le municipalità cittadine stiamo valorizziamo chi coniuga idealità, esperienza amministrativa, e valore del territorio». A margine di un incontro con i consiglieri in parola e il presidente della direzione nazionale di FdI Edmondo Cirielli, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli, Sergio Rastrelli, ha dato la notizia di quattro consiglieri attualmente in carica presso la Municipalità 7 di Napoli, seguiti da una decina di ex assessori e consiglieri del movimento politico "Cambiare si può, Moschetti presidente", che aderiscono al progetto politico di Giorgia Meloni.

Ad aderire a FdI sono: Maurizio Moschetti, già presidente di municipalità e assessore provinciale, e i consiglieri municipali Rosario Loffredo, Giuseppe Scala e Jose Salomone.

«Un convinto ritorno a casa - sottolinea Maurizio Moschetti - avendo un trascorso in Alleanza Nazionale: in quello che è il difficile momento che sta attraversando il nostro Paese, occorre che vi sia realmente un vero cambio di rotta e l'unico leader che può garantirlo, che ha scelto di non far parte dei recenti e variegati governi dimostrando enorme coerenza, qualità indispensabile dal mio punto di vista per un politico, è Giorgia Meloni».

«Saluto con grande piacere i nuovi e qualificati ingressi nel partito napoletano» ha detto Edmondo Cirielli. «Stiamo registrando in tutta la regione una grande voglia di partecipazione e un’adesione convinta al progetto di Giorgia Meloni premier».