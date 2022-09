Elezioni, in Campania centrodestra in fermento: Carmela Rescigno lascia FdI e passa alla Lega

A meno di un mese dalla elezioni politiche 2022 all'interno del centrodestra si assiste a scippi e cambi di maglia last minute. In Campania la consigliera regionale Carmela Rescigno ha deciso di lasciare Fratelli d'Italia ed è passata con la Lega.

Lo hanno annunciato oggi Valentino Grant europarlamentare e coordinatore della Lega in Campania e Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli.

La consigliera nei giorni scorsi aveva contestato apertamente la politica della candidature decise da Giorgia Meloni. Aveva parlato di «partito caserma». Rescigno, rappresentante del Nolano, è rimasta fuori dalle liste di FdI.

«Oggi non passa alla Lega solo il consigliere regionale Rescigno, oggi passa una comunità umana fatta di consiglieri comunali, amministratori, fatta di militanti, di rappresentanti delle associazioni che mi seguono da tempo e che vent'anni fa hanno intrapreso il percorso politico insieme a me» ha detto Carmela Rescigno.

Rescigno era entrata in conflitto con il partito di Giorgia Meloni nel giorno della presentazione delle liste alle elezioni politiche, lamentando in Campania l'assenza di rappresentanti e amministratori del territorio tra i candidati nei collegi campani. «Ho la passione per la politica - ha spiegato Rescigno - e nel momento in cui non posso rappresentare il territorio per il quale mi batto, la mia passione non viene soddisfatta. Non si tratta di uno 'scippò, nella grande famiglia di centrodestra vado a collocarmi lì dove il principio è quello di rispettare i territori e chi li rappresenta».Con la sua adesione alla Lega, ha sottolineato Carmela Rescigno, «in Consiglio regionale della Campania noi diventiamo il gruppo più folto dell'opposizione, quindi abbiamo una responsabilità doppia. In questi tre anni bisogna lavorare per creare la vera alternativa di centrodestra al sistema De Luca».