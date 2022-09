Elezioni, bagno di folla per Di Maio tra le strade di Napoli: «Sono il padre del Reddito»

Bagno di folla per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che oggi è stato nella zona dei «Vergini», a ridosso del rione Sanità di Napoli. Alla gente - soprattutto donne intente a fare le compere - Di Maio ha ripetuto di considerarsi il padre del reddito di cittadinanza.

«Io l'ho fatto, io lo difendo ed io lo miglioro», ha ripetuto più volte il ministro a quanti gli chiedevano di cosa sarà in futuro del sussidio. Una donna di mezz'età che si è chinata quasi a volergli baciare la mano ha urlato: «Grazie a te facciamo la spesa». Ma la preoccupazione, tra tanti, è non solo per l'annunciata cancellazione del Rdc da parte di alcune forze politiche ma anche per l'impennata del costo delle bollette. Luce e gas: i costi - hanno denunciato in molti - da alcuni mesi sono lievitati a dismisura ed ora sono insostenibili.

«Ma dove vogliono arrivare? - ha urlato un pensionato con l'assegno sociale - O pago le bollette ed il fitto di casa o mangio». A lamentarsi con Di Maio sono stati soprattutto i commercianti della zona, quasi tutti titolari di botteghe a conduzione familiare, che in questo quartiere da sempre tengono i prezzi - in particolar modo dei generi alimentari - abbastanza bassi. «Se continua così saremo costretti ad aumentarli. Per non pesare sui consumatori abbiamo ridotto il nostro guadagno ma di questo passo non sappiamo fino a quando saremo in grado di reggere», ha confidato un commerciante a Di Maio per il quale «la prima cosa da fare è un decreto taglia bollette».