Elezioni Europee, la Lega sfonda anche al Sud ma M5S resta il primo partito a Napoli

Lunedì 27 Maggio 2019, 01:00 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 01:34

Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica. Rispetto non solo a cinque anni fa ma, e soprattutto, alle politiche dell’anno scorso. Con i grillini che perdono punti nella loro regione roccaforte e la Lega che avanza erodendo il blocco di consenso che era di Forza Italia. E il Pd che anche in Campania si ritrova vicino al 20. Con il sogno di sfiorare quel 22 per cento che potrebbe far scattare il quarto eletto democrat nella circoscrizione Sud.A due ore dalla chiusura dei seggi, M5S resta il primo partito in Campania con una manciata di voti in più del 40%. Seguono Pd (20%) e Lega (15%), Forza Italia (10%) e Fratelli d'Italia (4%). A Napoli la forbice è ancora più ampia, con i cinquestelle che veleggiano sul 42% e doppiano il Pd fermo al 21%.