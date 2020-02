Regionali Campania, Ruotolo: «Con un nome che unisce si vince»

«Se ci si siede a un tavolo un accordo si trova, ma non se ci si guarda in cagnesco. Chi è il candidato che può battere la Destra è una decisione che viene dopo un confronto tra le forze politiche, sapendo che se si trova un nome che unisce si vince». Lo ha detto Sandro Ruotolo, senatore neoeletto nelle suppletive a Napoli, commentando l'avvio l'ipotesi di coalizione Pd-M5S per le elezioni regionali di maggio.

Ai cronisti che gli chiedevano un messaggio a Vincenzo De Luca e Sergio Costa, candidati rispettivamente per Pd e M5S, Ruotolo ha detto: «Pongo una domanda: c'è una destra sovranista che tenta di prendere la Campania e allora come si è creato questo fronte di centrosinistra per la mia candidatura, bisogna verificare la possibilità di allargarlo, anche come idea e progetto nuovo per centrosinistra e società civile. Come accaduto con me cerchiamo un livello programmatico, facciamo il programma e il nome del candidato verrà dopo. L'importante ora vincere contro il candidato Salvini. Alle suppletive c'è stato un voto antifascista e antirazzista che ha detto a Salvini 'stai lontano da Napolì. Ora la stessa operazione si può fare in Campania per dire a Salvini 'stai lontano dalla Regionè».

