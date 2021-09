La fronda 5Stelle rilancia Brambilla: «Incompatibili con chi ha gestito Napoli»

«Napoli in Movimento-No Alleanze parte dall'esperienza degli attivisti radicalmente alternativa agli altri partiti e movimenti, ed è a maggior ragione incompatibile con quelli che hanno amministrato Napoli negli ultimi trent'anni, lasciando una città in ginocchio. La nostra, forse occorre ricordarlo, sebbene gentile è pur sempre una rivoluzione, culturale e politica, e non ci arrenderemo finché non sarà completata». Così gli attivisti di «Napoli in Movimento - No Alleanze», la lista composta da esponenti del Movimento 5 Stelle napoletano che hanno rifiutato l'alleanza con il Partito democratico e altri partiti del centrosinistra e che si presenterà alle elezioni con un proprio candidato sindaco, Matteo Brambilla, capogruppo uscente del M5S in Consiglio comunale di Napoli.

Lo stesso Brambilla annuncia una conferenza stampa, che si terrà domani alle ore 10 nella Galleria Umberto, insieme ai candidati presidenti delle Municipalità 6, Tina Formisani, e 10, Stefano Capizzi, e i candidati al Consiglio comunale e ai Consigli delle Municipalità 6 e 10 della lista »Napoli in Movimento No Alleanze«. Nel corso della conferenza verrà illustrato il programma comunale »redatto attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto la città e che è durato diversi mesi«.