Elezioni suppletive a Napoli, Napolitano riunisce i cinquestelle al Vomero: «​Insieme siamo una forza»

«Questa mattina a via Scarlatti ho ricevuto il sostegno di tanti amici, attivisti e portavoce nazionali, regionali e comunali. Insieme siamo una forza». Queste le parole di Luigi Napolitano, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni suppletive per il Senato nel collegio Campania 7, che si terranno il prossimo 23 febbraio, a margine della manifestazione di questa mattina a via Scarlatti. A sostenere la candidatura di Napolitano, sono arrivati al Vomero i parlamentari Rina De Lorenzo, Conny Giordano, Vincenzo Presutto, Agostino Santillo, i rappresentanti regionali Valeria Ciarambino, Tommaso Malerba, Marì Muscarà, Gennaro Saiello, Luigi Cirillo e la rappresentante in Comune, Marta Matano. Il candidato pentastellato e i rappresentanti sono rimasti ad ascoltare i cittadini del Vomero per tutta la mattina, hanno risposto alle loro domande e, a molti, hanno dovuto spiegare che il 23 febbraio si vota per eleggere un senatore.

