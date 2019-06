Emergenza rifiuti a Napoli, Caldoro attacca De Luca: «Poveri sindaci»

La Giunta campana, senza idee ed autrice del disastro, sui #rifiuti vuole scaricare le responsabilità sui #sindaci Ormai è un ritornello per nascondere la verità. E noi lo ricordiamo. https://t.co/kkO0rQyN7Y — Stefano Caldoro (@StefanoCaldoro) 22 giugno 2019

Sabato 22 Giugno 2019, 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La giunta regionale della Campania, senza idee e autrice del disastro, sui rifiuti vuole scaricare le responsabilità sui sindaci. Ormai è un ritornello per nascondere la verità. E noi lo ricordiamo». Così, sui social, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale, sulle uscite di De Luca che annuncia la crisi invitando i sindaci a fare qualcosa.«Poveri sindaci - ricorda ancora una volta Caldoro - chiamati ad intervenire in emergenza per il fallimento del piano rifiuti della Regione. Si annuncia una crisi a causa della programmata manutenzione di una linea del termo di Acerra. Prepariamoci a nuove ecoballe stoccate in siti nocivi per la salute dei cittadini».