Festa della donna 2022, lo spot delle donne di giunta, Consiglio e Municipalita per il Comune di Napoli

Con uno spot che le vede direttamente protagoniste, donne del Consiglio, della giunta e delle Municipalità del Comune di Napoli hanno voluto lanciare un messaggio di pace e conferire un significato speciale alla giornata internazionale nella quale si celebrano le rivendicazioni e le conquiste del genere femminile.

Protagoniste dello spot per l'otto marzo - pubblicato sul sito del Comune di Napoli e sui profili sociali dell'amministrazione - sono loro stesse, donne ogni giorno impegnate per la città, che nel video si prendono per mano e si stringono simbolicamente in un cerchio di pace, con il pensiero rivolto alle donne e alle popolazioni che purtroppo in queste ore vivono la tragedia della guerra. Un gesto di supporto e di vicinanza con l'auspicio che si traduca presto in realtà.

Lo spot è stato pubblicato in home page sul sito istituzionale e sui profili social del Comune di Napoli, compreso un reel su Instagram.