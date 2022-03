Festa della donna 2022, le iniziative della Cgil in Campania

Anche quest'anno sono tante le iniziative organizzate dalla Cgil Campania e Napoli e dalle categorie regionali in occasione della Giornata internazionale della donna. «Riprendiamoci il presente» è il titolo del flash mob organizzato da Cgil, Flc e Fp Campania in piazza Municipio a partire dalle 15:30. In piazza anche i candidati e le candidate alle elezioni Rsu dei settori pubblici e della conoscenza in programma il 5, 6 e 7 aprile 2022. «Mettiamo le mimose nei cannoni».

I metalmeccanici Fim Fiom Uilm di Napoli e della Campania sostengono e condividono l'appello lanciato dalla Rsu ex Whirlpool di Napoli per la pace nei territori ucraini e per dire “no” a ogni genere di conflitto. La pacifica convivenza tra i popoli deve essere l'unico progetto a cui deve tendere il mondo e nello specifico l'Europa.

In occasione della Giornata internazionale della donna, domani 8 marzo 2022 dalle 10:30 alle 13:00 presso l'aula sociale dello stabilimento di via Argine a Napoli, ci sarà un'iniziativa pubblica promossa dalla Rsu ex Whirlpool Napoli. «Sarà una importante occasione - si legge in una nota unitaria - per un confronto, per uno scambio ulturale e per ribadire con forza, da Napoli (medaglia d'oro al valore per la resistenza) e dalla Campania, che solo con la pace e con il lavoro saremo in grado costruire un futuro sereno e sicuro».

L'8 marzo alle ore 10:00 nella sede della Lega Spi Cgil di Bagnoli iniziativa unitaria dei sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil. Intervengono Maria Galeano, Spi Cgil Bagnoli, Liana Mongatti, Flp Cisl Bagnoli, Enzo Terminiello, Uil Pensionati, Anselmo Botte, presidente Auser Campania, Francesca Scognamiglio, giornalista, Aurora Delmonaco, storica e scrittrice. Modera, Anna Maria Mollo. Conclude, Franco Tavella, segretario generale Spi Cgil Napoli e Campania.

«L'otto marzo in pandemia» è il tema dell'iniziativa promossa dalla categoria dei bancari e dei lavoratori del credito e delle assicurazioni della Cgil, in programma l'8 marzo alle 10:30 in diretta streaming sulla pagina Facebook Fisac Cgil Campania. Introduce Carla Raimo, segretaria Fisac Cgil Campania. Modera: Michele Cervone, segretario generale Fisac Cgil Campania. Intervengono: Raffaele Sibilio, professore di Sociologia dell'Università Federico II di Napoli, la filosofa Simona Marino, Angela Coppola, kinesiologa e consulente dello sviluppo personale e Susy Esposito, segretaria Fisac Cgil Nazionale.

«Donna è lotta» è invece il tema dell'iniziativa promossa dal comitato provinciale di Napoli dell'Anpi, in programma mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 16:30 nella Sala dei Baroni di Castel del Novo. Intervengono: Emanuela Ferrante, assessora allo Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli, Italia Orofino, lavoratrice Whirlpool Napoli, Cinzia Massa, segretaria Cgil Napoli e Campania, Maria Rosaria Selo, scrittrice, Sara Cucciolito, Anpi Capodimonte, Maria Filippone, vice sindaca di Napoli e Ciro Raia, presidente Anpi Napoli.