Fico: «Liste escluse a Napoli? Non commento, io mi attengo alle regole»

«Non commento fatti riguardanti le elezioni comunali e su quello che è successo o meno. In termini formali, come sempre mi attengo alle regole». Così Roberto Fico, presidente della Camera, interpellato dai cronisti a Napoli sull'esclusione di 4 liste a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca, tra le quali quella della Lega, decisa dalla commissione elettorale e confermata dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato.

«Sono assolutamente contento della fiducia che mi e ci hanno dato - continua Fico in relazione alla sua nomina nel Comitato di garanzia M5S - Sono sempre felice, come sempre, dal 2009 a oggi quando è stato fondato il M5S, ma anche dal 2005 quando c'erano i meetup, di dare il mio contributo in un luogo come il movimento a cui credo profondamente».