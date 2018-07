Fico, blitz nel Vasto infuocato: «Aiutiamo questo quartiere»

Venerdì 6 Luglio 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 21:20

È ancora una volta a Napoli il presidente della Camera Roberto Fico e questa volta per confrontarsi con i cittadini dell’area del Vasto e di Porta Capuana. Le problematiche relative a quell’area infatti sono ormai sotto gli occhi di tutti e sempre più spesso, attirano l’attenzione di media e forze dell’ordine. Dall’immigrazione clandestina, ai continui disordini e sino ai mercati dell’illegalità, la zona immediatamente a ridosso della stazione centrale è diventata uno dei luoghi più “difficili” della città.Oggi una assemblea pubblica all’intero dell’ex Lanificio, con le associazioni ed i comitati attivi in zona, intende affrontare proprio questa emergenza sociale. Una realtà su cui lo stesso presidente della Camera intende vederci chiaro: «Ognuno deve fare la sua parte» ha commentato il presidente Fico, «e io ho intenzione di instaurare una nuova metodologia di lavoro. Bisogna fare assemblee pubbliche per sentire le istanze del territorio ed è ovvio che la politica ha il compito di interrogarsi sempre. Io non sono qui per dividere ma per unire. C’è bisogno che le istituzioni territoriali collaborino insieme per dare risposte ai cittadini».