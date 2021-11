Forestali, il 10 dicembre sciopero davanti alla Regione Campania: «Solo promesse, niente fatti»

Sciopero dei lavoratori idraulico-forestali il prossimo 10 dicembre, con manifestazione e presidio sotto la sede della giunta regionale della Campania. A proclamarlo le segreterie regionali di Fai Cisl, Flai-Cgil e Uila Uil Campania.

«Prendiamo atto - scrivono in una nota congiunta i segretari generali Bruno Ferraro (Fai Cisl), Giovanna Basile (Flai-Cgil) ed Emilio Saggese (Uila Uil) - che gli impegni assunti dalla Regione Campania, relativamente alla vertenza del settore forestazione, rimangono solo enunciazioni e buoni propositi. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni ricevute, non è stato ancora effettuato il trasferimento dei 17,6 milioni di euro come primo acconto dello stralcio 2021 e che a tale ritardo, ingiustificabile ed inammissibile, si aggiunge anche il mancato sblocco al Cipe della restante parte dei finanziamenti, pari a 50 milioni di euro a valere sui fondi Poc per l’anno in corso e che, per il documento di programmazione finanziaria 2022/2023 siamo ancora in attesa del confronto con il tavolo inter-assessoriale circa la programmazione delle linee guide e strategie per il prossimo biennio, per definire il quadro finanziario e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività e per rafforzare le politiche occupazionali che garantiscano il processo di stabilizzazione del personale operaio a tempo determinato».

APPROFONDIMENTI IL CASO Trasporti caos a Napoli, taxi in sciopero e 28 corse della metro... CAMBIO DI GUARDIA Città metropolitana di Napoli, primo consiglio con il neo... LA FINANZA Tim, riunione super-comitato governo già in settimana....

«La stabilizzazione del personale operaio a tempo determinato - ricordano Ferraro, Basile e Saggese - rappresenta l’elemento imprescindibile anche per concludere il percorso di mobilità del personale vero alcuni Enti delegati e vivai forestali dove sono del tutto bloccate le attività per carenza di personale. Per tutte queste ragioni - concludono Fai Cisl, Flai-Cgil e Uila Uil Campania - tenuto conto della drammatica condizione degli addetti e delle loro famiglie, proclamiamo lo stato di agitazione e lo sciopero del settore per venerdì 10 dicembre 2021, con una manifestazione ed un presidio presso la Giunta Regionale della Campania a Napoli».