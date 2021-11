Trasporti caos a Napoli, taxi in sciopero e 28 corse della metro cancellate

La giornata sul fronte dei trasporti non è iniziata nel migliore dei modi. Un guasto alla linea elettrica nei pressi di Napoli Campi Flegrei ha mandato in tilt la circolazione della linea 2 della metropolitana. Ventotto le corse cancellate a partire dalle cinque del mattino. Ressa sulle banchine. E impossibile anche trovare un taxi, a causa dello sciopero. Con inevitabili conseguenze a catena, in particolare per i pendolari, dagli studenti ai dipendenti degli uffici, senza trascurare i lavoratori in trasferta, diretti ad esempio a Roma. I tecnici dell’Rfi sono intervenuti e il traffico anche se con ritardi è tornato parzialmente regolare intorno alle 7.40.

