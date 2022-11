Zes a Napoli, l'appello di Silvestro: «Nuovi commissari per garantire sviluppo e occupazione»

«I commissari Zes dovevano avere una funzione fondamentale riguardo il tessuto produttivo e commerciale del Paese, ma nei fatti, in questi mesi, non hanno fatto altro che occuparsi in maniera diretta di politica e addirittura in certi casi di reclutare candidati per le elezioni», queste le parole del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

«Da imprenditore prima ancora che da Senatore della Repubblica, sono allarmato da questa situazione che penalizza ancora una volta il Meridione e che fa perdere di credibilità al ruolo che devono svolgere questi commissari. È doveroso affrontare sin da subito il tema del cambio dei commissari Zes per garantire sviluppo e occupazione. Tra meno di un mese scadranno i termini per le agevolazioni sugli investimenti immobiliari nelle zone economiche speciali. Non possiamo permetterci di perdere tanti potenziali investitori pronti a dirottare i loro investimenti altrove. - conclude il senatore - Ecco perché chiediamo un intervento tempestivo del ministro Nello Musumeci».