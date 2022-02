Gaetano Manfredi sul Pnrr: «Occasione importante per il Sud e Napoli»

«Le risorse del Pnrr sono arrivate in Italia in queste dimensioni perché devono servire a superare i divari e gli squilibri e dunque è naturale che debbano essere indirizzate in maniera significativa al Mezzogiorno. Il Sud e Napoli dimostreranno di spendere bene le risorse e di saper fare ottimi progetti. Sarà un'opportunità di rilancio per il Paese».

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla querelle di questi giorni rispetto al tema della quantità di risorse destinate al Sud. Manfredi ha sottolineato che il Pnrr «è un'occasione importante ed è anche una grande sfida per il Sud».

E affinché le amministrazioni possano aderire al Pnrr e alla presentazione dei progetti, il sindaco di Napoli chiede che «ci sia un sostegno per metterci in condizione di farlo. Noi siamo arrivati a questa sfida - ha evidenziato - dopo anni in cui le amministrazioni sono state fortemente depauperate di competenze tecniche, amministrative e sono pochi i giovani, ma il Pnrr è un'occasione per cambiare passo».