Gaetano Manfredi sindaco di Napoli: «Terrò per me la delega su Pnrr e sui settori del digitale e dell'innovazione»

«Terrò per me la delega su Pnrr e sui settori del digitale e dell'innovazione. Sono deleghe strategiche per il futuro della città, temi che seguirò direttamente. È troppo importante». Lo ha detto il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo a Sky Tg 24 e rivendicando una certa discontinuità rispetto al suo predecessore de Magistris, che sulla sua scrivania al Comune teneva le foto di Che Guevara e Mimmo Lucano: «Io metterò quella del Presidente della Repubblica e quella della mia famiglia che ha sempre pagato il prezzo più alto delle mie scelte e che temo potrò vedere poco».

«La discontinuità con de Magistris - sottolinea - deve essere nel metodo, la città deve essere molto inserita nella filiera istituzionale. Napoli è una grande città. Poi le cose positive fatte dalla vecchia amministrazione non vedo perché non debbano essere confermate, non ho un approccio ideologico, ma il metodo deve essere cambiato».