Galleria Vittoria di Napoli, lavori a luglio ma De Luca tuona: «I ritardi una vergogna»

L'ultima bordata sulla galleria Vittoria, sulla chiusura da 9 mesi a questa parte, arriva dal governatore De Luca. Imbottigliato anche lui, l'altro giorno, come tutti i napoletani nel traffico impazzito. Gli sono saltati i nervi a De Luca e lì, chiuso nell'auto, ha chiamato il suo delegato ai trasporti, il consigliere democrat Luca Cascone per capirne i motivi. E ieri il caso della Galleria Vittoria è diventato l'assist per una serie di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati