Giuseppe Conte a Napoli con Manfredi e Fico per presentare la lista 5Stelle

Lunedì arriva a Napoli l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte per una visita in occasione della presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale di Napoli del Movimento 5 Stelle.

Conte sarà alle 10 in Piazza Sanità con Gaetano Manfredi per la presentazione della lista. Presenti anche il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e numerosi esponenti del Movimento. Successivamente alle 11,30 incontrerà i cittadini durante una passeggiata che partirà da via Arena alla Sanità fino a via Vergini.

Alle 13 è previsto l’arrivo in piazzetta Crociferi, dove il presidente Conte terrà un ultimo intervento. Infine alle 16 sarà in visita al Parco Corto Maltese di Scampia per incontrare cittadini e associazioni.