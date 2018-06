Massa Lubrense, Davide Insigne è il nuovo assessore designato dal sindaco

Giovedì 7 Giugno 2018, 22:01 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 22:01

MASSA LUBRENSE - Davide Insigne, 30 anni imprenditore turistico, è il nuovo assessore della giunta comunale di Massa Lubrense. Lo ha nominato con un decreto firmato in mattinata il sindaco Lorenzo Balducelli. Il neo assessore esterno al consiglio comunale, copre il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni e della successiva scomparsa del compianto Aldo Insigne. Nessun avvicendamento, quindi, in Giunta che sarà ora composta da 5 assessori e dal sindaco. Nello stesso decreto di nomina, il sindaco ha conferito a Davide Insigne che dal 2010 al 2015 è stato consigliere comunale, le importanti deleghe alla manutenzione e all’edilizia scolastica. «Abbiamo coperto il posto vacante in Giunta nel modo migliore - spiega il sindaco Lorenzo Balducelli - : Davide Insigne è un giovane promettente e saprà sicuramente dare al nostro paese un contributo significativo. A lui ho dato una grande fiducia affidandogli deleghe “pesanti” ed impegnative come quella alla manutenzione ed all’edilizia scolastica. Sono sicuro che sarà all’altezza della situazione e gli auguro di cuore di ricoprire al massimo delle proprie possibilità l’incarico ricevuto».