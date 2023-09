Meloni a Porta a Porta: «Non mi faccio intimidire dalle stese nelle strade di Caivano»

«Sia chiaro che non mi faccio intimidire dalle stese nelle strade». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta, in onda stasera su Rai1 a proposito di Caivano, sottolineando «che serve una risposta organica che stiamo provando a dare sulle sue diverse facce» ma è «un lavoro lungo».

La premier ha parlato anche del reddito di cittadinanza, citando le dichiarazioni di una delle mamme delle vittime dello stupro di Caivano: «Sono dichiarazioni spaventose: se, come in molti sospettiamo, i soldi del reddito di cittadinanza in alcune aree sono gestite dalla camorra, allora la magistratura deve andare fino in fondo».