Metropolitana di Napoli, l'area giochi della stazione di Piscinola dedicata a Della Corte

È stata dedicata a Francesco Della Corte, il vigilante di 51 anni ucciso due anni fa da una babygang all'esterno della stazione metro di Piscinola, a Napoli, l'area giochi realizzata nella stessa stazione e inaugurata stamattina alla presenza dei familiari, la moglie Anna Maria e i figli Marta e Giuseppe, e del governatore della Campania Vincenzo De Luca. La cerimonia, inizialmente in programma nelle scorse settimane, era stata rinviata a causa del Covid-19.

«Siamo contenti di questa iniziativa - ha sottolineato Marta Della Corte - perché trasformare questo luogo di morte in un luogo di vita è una cosa bella e soprattutto è l'opportunità per chi passa di qui per ricordare quello che è accaduto. Se tutti provassero a mettersi nei panni di chi vive queste vicende sulla propria pelle, prima di agire ci penserebbe. Se pensassero cosa proverebbero se succedesse a un proprio caro o a una persona cui si è legati. Per questo - ha concluso - sono importanti queste iniziative».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'area giochi, un rettangolo poco fuori l'ingresso nella stazione, è attrezzata per accogliere anche i disabili. «Intendiamo ricordare sempre chi ha lavorato e sofferto in questo territorio - ha detto il presidente di Eav- Come nel caso di Franco Della Corte, il vigilante ucciso nella stazione di Scampia il 16 marzo 2018. Ci piacerebbe anche dedicare degli spazi nelle stazioni di Miano e Di Vittorio alla memoria di Attilio Romanò e Gianluca Cimminiello, altre due vittime innocenti della camorra».