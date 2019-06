Napoli, Fico gela de Magistris: «I nostri rapporti solo istituzionali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:00

L'appello al Presidente della Camera Roberto Fico per una santa alleanza anti Lega alle regionali non desta particolari entusiasmi, dall'entourage di Fico trapela questo concetto: «Il rapporto con il sindaco Luigi de Magistris è cordiale ma Istituzionale». L'intervista dell'ex pm su «Il Fatto» dove ha chiesto un'alleanza al M5S, non smuove i vertici grillini. Certo, in politica tutto è possibile, il tema di una crisi di Governo è attuale e gli scenari cambierebbero radicalmente ma è presto per eventuali ribaltoni. Malgrado la cosa che unisce veramente grillini e de Magistris è la grande volontà di scalzare dalla Regione il presidente Vincenzo De Luca. L'ala fichiana del M5S non disdegnerebbe un patto elettorale con de Magistris ma è poco per ipotizzare qualsiasi ragionamento più complessivo, solo il feeling tra Fico e il sindaco - canterebbe Pino Daniele - «quello sicuro non se ne va».